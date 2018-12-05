РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. Руководящий состав полиции подмосковных Люберец 12 декабря проведет прием жителей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Двенадцатого декабря в Люберцах пройдет общероссийский прием граждан. Он начнется в 12:00 и продлится до 20:00. Начальники и заместители МУ МВД России «Люберецкое» будут принимать в своих отделениях», – говорится в сообщении.

В рамках приемов правоохранителям можно будет задать различные вопросы, касающиеся работы полиции и криминальной обстановки в городе.