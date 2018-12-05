РИАМО - 5 дек. Свыше 100 жителей аварийного жилфонда в подмосковном Электрогорске переселят в новые квартиры перед новогодними праздниками, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках реализации адресной программы правительства Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» 118 жителей городского округа Электрогорск в преддверии новогодних праздников ожидает приятный и долгожданный подарок», - говорится в сообщении.

По итогам проверки областной Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилому дому, построенному в Электрогорске на улице Ленина, 15 по программе переселения граждан из аварийного жилья.

«Подрядной организацией подан пакет документов, необходимый для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. На объекте завершены все строительно-монтажные и отделочные работы, установлены детские площадки с резиновым покрытием, проведено благоустройство территории. Ведутся подготовительные мероприятия к сдаче квартир», - отмечается в материале.

В декабре ключи от квартир получат 44 семьи из 118 человек. Из 4498,2 квадратного метра аварийного жилья в этом году будет переселено 1568,4 квадратного метра, что составляет 0,31% от общей площади многоквартирных жилых домов в городе.