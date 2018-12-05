РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 дек. Сотрудники служб благоустройства и управляющих компаний подмосковного Королева спилили 192 дерева в ноябре, а 145 деревьям постригли крону, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

«192 сухостойных и аварийных дерева было удалено в ходе работ за прошедший месяц (в ноябре – ред.) силами предприятия благоустройства и управляющих компаний. А также выполнено кронирование 145 деревьев», – говорится в сообщении.

Вырубка аварийных растений является одним из важных условий обеспечения безопасности горожан. Деревья спиливают в тех случаях, когда растение поражено болезнью или вредителями; начало засыхать или полностью засохло; угол наклона ствола составляет более 45 градусов или же дерево представляет опасность для объектов, расположенных поблизости.

Заявки на вырубку аварийных деревьев и уборку упавших деревьев принимаются в ЕДС и по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также сообщения можно направлять на сайт или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».