РИАМО - 5 дек. В подмосковном городском округе Электрогорск провели масштабную подготовку к Новому году, улицы украсили праздничные ели и световые фигуры, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электрогорска.

«Установлены три основные ели, центральная – на городском бульваре, а также в парке и на площади перед МУК «Дом культуры», огни которых единовременно зажглись в минувшие выходные. Новогодние красавицы будут радовать и создавать предновогоднее настроение жителям до самих праздников и в дни новогодних каникул», - отмечается в материале.

Особое внимание уделили украшению социальных учреждений, торговых объектов, предприятий и организаций, среди которых ежегодно проводится конкурс на лучшее оформление фасадов зданий, сооружений, внутренних помещений и прилегающих территорий.

Кроме того, завершена установка объемных световых фигур, продолжается установка новогодних елок на придомовых территориях, монтаж праздничных баннеров на рекламных щитах и металлоконструкциях на фасадах многоквартирных жилых домов.

В городском округе также ведется работа по воплощению единого стиля праздничного убранства с использованием брендбука «Зима в Подмосковье».

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