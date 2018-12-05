РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В микрорайоне Климовск Подольска 250 человек прошли испытания мобильного центра ГТО в среду, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В микрорайоне Климовск Подольска сегодня (5 декабря - ред.) работал мобильный центр ГТО. В рамках мероприятия 250 человек прошли следующие виды испытаний: подтягивание на высокой и низкой перекладинах, отжимания, рывок гири 16 килограммов, поднимания туловища (пресс), наклон вперед из положения стоя, плавание», – говорится в сообщении.

Тестирование нормативов ГТО проходили жители Московской области от 50 лет и старше, а также лица с ограниченными возможностями здоровья.

«Подольск – один из главных центров Московской области по развитию комплекса ГТО. Именно команды из этого города выиграли в 2018 году зимний и летний фестивали ГТО. Здесь уже два года подряд проходит Кубок ГТО», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.