РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на улице Школьной установили опору сотовой связи, безопасность которой вызвала подозрения жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

В администрацию горокруга обратилась жительница Климовска, которая выразила сомнения относительно безопасности вышки сотовой связи по адресу: улица Школьная, дом №10.

«Оператор сотовой связи обязан разработать и предоставить для согласования в органы Роспотребнадзора по Подмосковью проектный расчет электромагнитного излучения с углами и высотностью направленности и лабораторный замер электромагнитного излучения, который не должен превышать уровни проектного расчета. В случае не предоставления указанных документов, Роспотребнадзор имеет право запретить эксплуатацию оборудования сотовой связи до полного устранения замечаний», – ответил представитель администрации.

По словам заместителя главы администрации округа по развитию территорий Сергея Иванова, разрешение на размещение антенно-мачтового сооружения связи по данному адресу выдано в соответствии с действующим законодательством. Согласно постановлению правительства Московской области, размещение антенно-мачтового сооружения допускается не ближе 1/3 высоты размещаемого объекта от жилых домов.

«Мнение жителей по вопросу размещения таких объектов не требуется. В соответствии с порядком предоставления санитарно-эпидемиологического заключения, технических характеристик уровня электромагнитных полей на стадии выдачи разрешения на размещение объекта не требуется», – сказал Иванов.

Он добавил, что в полномочия органов местного самоуправления проведение проверки по соблюдению санитарно-технических норм размещения объектов радиолокации и радиотрансляции не входит.

Для проведения замеров и получения санитарно-эпидемиологического заключения можно обратиться в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Подольске на Октябрьском проспекте, 4. Телефоны: 8(496)769-92-60, 8(496)764-62-81.