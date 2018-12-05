РИАМО - 5 дек. Все системы топливно-энергетического комплекса столицы, дорожные и коммунальные службы в новогодние и рождественские праздники будут работать в усиленном режиме, сообщил на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в среду заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Зимний период будет достаточно сложный, и первые январские дни не исключение. Наша задача - создать комфорт для москвичей, убрать город, очистить город, не допустить травмирования людей. Для нас праздничные дни, еще раз подчеркиваю, рабочие дни», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в комплексе городского хозяйства Москвы на время новогодних праздников будет создан специальный штаб, который Бирюков возглавит лично. В штаб войдут руководители департаментов, руководители крупных энергетических, теплосетевых и других компаний.

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