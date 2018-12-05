РИАМО - 5 дек. Московская областная дума подписала третье соглашение о сотрудничестве с региональным советом Уусимаа Финляндской Республики, а также договор о сотрудничестве с Костромской областной думой, сообщил в среду журналистам председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«У нас действует порядка 24 соглашений с зарубежными парламентами. Сегодня Московская областная дума подписала третье соглашение о сотрудничестве с советом Уусимаа (Финляндской Республики - ред.). Первое было в начале 2000-х годов», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что Московская область хорошо взаимодействует с Финляндской Республикой, каждый год обмениваясь визитами по разным направлениям жизнедеятельности регионов.

«Второе соглашение мы подписали с Костромской областной думой, наши коллеги изъявили желание подписать этот документ, чтобы более тесно сотрудничать с Мособлдумой, делиться опытом, той наработанной законодательной базой, которая имеется в Мособлдуме», - добавил Брынцалов.

В свою очередь заместитель председателя совета Уусимаа Кристи Ломполо заметил, что данное соглашение с Мособлдумой останавливается на трех важных вопросах, которые волнуют регионы, - окружающая среда, образование и транспорт.

«Работа с Московской областью уже ведется очень давно, поэтому я крайне признателен и рад, что в это юбилейное мероприятие мы смогли подписать очередное соглашение о сотрудничестве», - отметил Ломполо.

В среду в Московской областной думе в рамках празднования ее 25-летия прошла Международная конференция на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога». В конференции принимали участие представители парламентов 10 стран – это Германия, Австрия, КНР, Финляндия, Сербия, Швеция, Италия, Азербайджан, Болгария, Белоруссия. Также приглашения на мероприятие были направлены в 12 субъектов страны.

В рамках конференции работали три секции – по культуре и образованию, экологии и волонтерству – на каждой выступили представители зарубежных и российских региональных парламентов, экспертное и научное сообщество.