РИАМО - 5 дек. Введение платной регистрации на рейсы в российских аэропортах не повлияет на популярность авиаперевозок, поскольку большинство пассажиров не пользуются стойками, а проходят регистрацию самостоятельно в интернете, сообщили РИАМО эксперты онлайн-сервисов для организации путешествий.

Ранее лоукостер «Победа» обратился в министерство транспорта РФ с предложением ввести дополнительную плату за регистрацию в аэропортах. По мнению представителей авиакомпании, такая мера поможет компенсировать рост цен на топливо и снизить стоимость билетов.

«К потенциальному появлению платной регистрации в аэропорту стоит относиться как к адаптации глобального опыта на российском рынке. Сегодня по аналогичной схеме работают такие авиакомпании, как Air Baltic, Ryanair, Wizzair и многие другие. «Победа» уже ввела платную регистрацию на рейсы из зарубежных аэропортов, пассажиры достаточно быстро к этому адаптировались, и очевидно, что на внутренних рейсах оно будет воспринято спокойнее», - сказал представитель онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Он привел данные швейцарской организации Sita, представляющей телекоммуникационные и IT-услуги в авиаотрасли, согласно которым в 2017 году 54% регистраций на рейсы было выполнено пассажирами через интернет. В будущем регистрироваться на стойке будут еще меньше пассажиров, чем сейчас, считает собеседник агентства.

В онлайн-сервисе для организации путешествий Tutu.ru отметили, что платная регистрация в аэропортах не отпугнет пассажиров «Победы», так как у лоукостера по-прежнему останутся одни из самых низких, а значит, привлекательных для покупателя тарифов.

«Когда авиакомпании запускали безбагажные тарифы, было опасение, что это отпугнет пассажиров, привыкших летать с багажом, включенным в стоимость билета. Однако все уже привыкли, что есть разные тарифы. Тарифы лоукостеров, к которым и относится «Победа», ниже, чем у других авиакомпаний, и за это приходится платить, выполняя жесткие требования перевозчика. Очень маловероятно, что именно этот фактор снизит спрос», - сказал представитель Tutu.ru.

По его словам, на данный момент сложно предсказать, снизит ли предложенное «Победой» нововведение цены на билеты.

«Сложно сейчас спрогнозировать, но у нас нет оптимистичного прогноза относительно снижения цен на авиабилеты. Скорее, эта мера может позволить сохранить цены на нынешнем уровне», - заключил собеседник агентства.