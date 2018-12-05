РИАМО - 5 дек. Власти столицы планируют пересмотреть нештрафуемый порог в плюс 20 километров в час к разрешенной скорости в городе, сейчас также разрабатывается постановление, которое устраняет «перекосы» в скоростном режиме, сообщил в среду заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Мы вопрос, связанный с пересмотром порога 20 километров, ставили на госкомиссии по безопасности дорожного движения. Считаем, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что он прямо зависит от количества погибших на улично-дорожной сети. Надеемся, коллеги нас поддержат, какое-то решение по этому поводу будет принято», - сказал Ликсутов в интервью Autonews.ru.

Он добавил, что в настоящее время в стадии разработки находится постановление правительства, которое устраняет «перекосы» в скоростном режиме в Москве: где-то поднимает скорость, где-то ее уменьшает. Постановление может быть согласовано причастными организациями в ближайший месяц.

«Есть указ президента - к 2024 году приблизиться к порогу нулевой смертности на дорогах. Один из самых действенных вариантов, по этому пути идут цивилизованные мировые столицы и страны - снижение скоростного режима. Во многих городах, даже мегаполисах, подобных Москве, скоростной режим снижается на определенных улицах, где высокое движение пешеходов, например, большое количество людей - до 30 километров в час. Вопрос скоростного режима прямо увязан с количеством ДТП, в которых гибнут или страдают люди», - уточнил заммэра.