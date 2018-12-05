РИАМО - 5 дек. В работе социальной сети Facebook произошли многочисленные неполадки, у некоторых пользователей не отображаются фотографии, также есть проблемы со входом в аккаунты, сообщает в среду «Коммерсант».

«Пользователи Facebook жалуются на неполадки в работе соцсети. По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, с проблемами столкнулись жители Великобритании, Франции, Польши, Венгрии, Бельгии, Германии, Нидерландов», – говорится в сообщении.

Так, 43% пользователей сети не могут войти в свой аккаунт. Полностью не работает сайт у 36%. У 19% не отображаются фотографии и изображения.