РИАМО - 5 дек. Меры противопожарной безопасности будут усилены в столице в новогодние и рождественские праздники, запуск фейерверков разрешат только на специально оборудованных 38 площадках, сообщил на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе определены специальные места, 38 площадок, где будут проводиться фейерверки», - сказал Бирюков

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность, в том числе противопожарную, детских новогодних елок, которые начнутся в Москве в 20-х числах декабря, а также праздничных мероприятий в школах, на катках и других объектах во время новогодних каникул.

«Безопасность, пожарная безопасность - в первую очередь», - заключил Бирюков.

Как провести зиму в Подмосковье>>