РИАМО - 5 дек. Московская областная дума планирует в следующем году полностью отказаться от использования пластиковой посуды, сообщил в среду журналистам председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«На секции (в ходе международной конференции в Мособлдуме – ред.) высказали предложение отказаться от пластиковой посуды, но, естественно, надо начинать с себя, поэтому начнем это в стенах Мособлдумы с 2019 года», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что областной парламент будет рекомендовать всем ведомствам Подмосковья отказываться от использования пластиковых изделий.

По словам Брынцалова, отказ от одноразовых пластиковых изделий делается с целью популяризации использования исходного сырья и материалов, а также сокращения образования отходов и снижения класса опасности отходов в источниках их образования.

«Нужно учесть мировой опыт и постепенно сокращать объемы пластика. Но главным образом не запретами, а выгодными для потребителя альтернативными предложениями, а также стимулированием производства изделий из перерабатываемых и переработанных материалов», – заметил Брынцалов.

В среду Московская областная дума в рамках празднования своего 25-летия проводит Международную конференцию на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога». В конференции принимают участие представители парламентов 10 стран – это Германия, Австрия, КНР, Финляндия, Сербия, Швеция, Италия, Азербайджан, Болгария, Белоруссия. Также приглашения на мероприятие были направлены в 12 субъектов страны.

В рамках конференции работают три секции – по культуре и образованию, экологии и волонтерству, на каждой выступят представители зарубежных и российских региональных парламентов, экспертное и научное сообщество.