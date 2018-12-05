РИАМО - 5 дек. Мэром столицы Дагестана станет Салман Дадаев – глава управы Басманного района Москвы, сообщает в среду «Интерфакс».

О решении властей Дагестана заявил глава республики Владимир Васильев в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

«На одном из совещаний я сказал, что подобран кандидат на должность мэра Махачкалы. Я хочу это подтвердить. Он согласован, как положено, со всеми. Кандидатом подобран руководитель Басманной управы – это центральная управа города Москвы – Дадаев (Салман Дадаев), дагестанец. Молодой, энергичный. С трудом отдал Собянин (мэр Москвы Сергей Собянин)», – сказал Васильев.

Салман Дадаев родился в 1979 году. Окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета в 2002 году. До 2002 года занимал должность юриста второй категории юридического отдела ОАО «Сулакэнерго». В 2004 году – начальник юридического отдела ОАО «16-й таксомоторный парк».

Также Дадев в 2004-2010 годах работал ведущим специалистом-юристом управы района Метрогородок Москвы. После был первым заместителем главы управы этого района по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

«С 2012 по 2014 год – первый заместитель главы управы района Сокольники Москвы по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. После этого – заместитель главы управы московского района Хорошево-Мневники по вопросам строительства», – добавляется в сообщении.

Дадаев занимает пост главы управы Басманного района Москвы с мая 2017 года.