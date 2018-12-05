РИАМО - 5 дек. Внимание к пациенту и профессионализм врачей являются приоритетными в работе столичных поликлиник, сообщил журналистам на брифинге в рамках XVII Ассамблеи «Здоровье Москвы» в среду министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Самое важное происходит для москвича, для пациента - в поликлинике, в кабинете участкового, в вестибюле поликлиники, где его встречают с улыбкой, спрашивают, какие у него проблемы, помогают их решить, объяснить, что он должен для этого сделать. Заходит ко врачу, видит, что у него хорошее настроение, видит профессиональный уровень участкового врача, который является врачом общей практики и имеет знания компетенций из 20-30 специальностей. Этот человек находится на земле, в его поликлинике, которую москвич смог бы называть «Моя поликлиника», как он называет «Мои документы» вместо МФЦ. Вот это очень важно», - сказал Хрипун.

Он добавил, что в 2014 году был проведен опрос о том, какой хотят видеть московскую поликлинику жители столицы, в нем приняли участие 64 тысячи человек. По результатам опроса был проведен анализ, а следом - реализация этих «наказов», которая продолжается до сих пор. Также министр отметил, что визуальный образ поликлиники также важен, в настоящее время он реализуется по общепринятому проекту.

«Сегодня Сергей Собянин говорил о том, что поликлиника должна иметь высокий стандарт не только в отношении образа, помещений, навигации, коммуникации, но и профессиональный стандарт должен быть. И это важнейший наш приоритет», - подчеркнул Хрипун.