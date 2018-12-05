РИАМО - 5 дек. Тверской суд Москвы в среду продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 5 декабря Мамаеву, Кокорину, Кокорину, Протасовицкому продлен срок содержания под стражей до 8 февраля 2019 года», – сказал собеседник агентства.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Футболистам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.

Мать Кокориных назвала катастрофой ситуацию вокруг ее сыновей>>