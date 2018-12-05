РИАМО - 5 дек. Московским водителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом вечером в среду из-за гололедицы на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«В Москве идет снег. К вечернему часу пик, который вот-вот начнется, на дорогах будет скользко. Ждем плотные заторы на Садовом, Третьем кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Если не хотите терять время в пробках, то сегодня городской транспорт для вас», – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за гололеда. В вечерний час пик также прогнозировались ледяные дожди. Максимальная температура днем – около нуля градусов.

На скользкой дороге путь торможения автомобиля становится длиннее, а управляемость снижается, в связи с чем важно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений.