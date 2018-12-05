РИАМО - 5 дек. Специалисты не зафиксировали воздействия испарений от дорожных реагентов, применяемых в Москве зимой, на здоровье жителей, сообщил журналистам в среду на брифинге в рамках XVII Ассамблеи «Здоровье Москвы» руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Мы каждый раз спрашиваем у педиатров, иммунологов, аллергологов, строгого Роспотребнадзора, который следит за применяемой солью. Они отвечают: если сопоставить реакции аллергические, которые наблюдаем зимой, с тем, что происходит в апреле и мае, это не десятикратный рост обращений (весной - ред.), а гораздо больше. Мы, медики, не видим повышения обращаемости, которое можно было бы связать с качеством реагентов, испарениями. Я говорю вам честно. Пока оснований для тревоги не было», - сказал Хрипун.

По его словам, он не может подтвердить, что дорожные реагенты отрицательно влияют на здоровье людей.

Хрипун также добавил, что его часто спрашивают о росте травматизма в зимний период. По словам главы Депздрава, действительно, при морозе и снеге растет число обращений от травмированных граждан, тем не менее факт получения травмы из-за голодеда и сосулек устанавливает городской департамент ЖКХ.