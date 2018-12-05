РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по оперативной работе Роман Кустов проведет прием жителей 21 декабря, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по оперативной работе Роман Кустов проведет прием граждан 21 декабря с 17:00 до 20:00. Прием будет проходить в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Прийти на прием и задать интересующие вопросы могут все желающие. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.