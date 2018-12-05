РИАМО - 5 дек. В Московской области услуги в сфере строительства переведут в электронный вид в 2019 году, благодаря цифровизации получить услуги можно гораздо быстрее, сообщил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислав Гордиенко.

«Мы должны подписать между правительством Московской области и уполномоченным федеральным органом соглашение, которое позволит окончательно цифровизировать услуги в сфере строительства», – сказал Гордиенко.

Он добавил, что крайне важно сейчас создавать благоприятные условия для развития проектов нежилого назначения, обеспечивающих рабочие места.

«На сегодня в приоритете правительства Московской области – создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности при реализации проектов нежилого назначения, создающих в регионе новые рабочие места», – добавил он.

Также, по его словам, необходимо снимать основные барьеры, связанные с получением согласований и разрешений на строительство. Сегодня ведется большая работа по оптимизации всех разрешительных процедур в градостроительной сфере, федеральные госуслуги переводятся в электронный вид, большая часть из них уже доступна на региональном портале.

«В результате цифровизации количество положительных решений по федеральным услугам возросло на 15%, в три раза сократились случаи нарушения сроков», – заявил Гордиенко.