РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Власти подмосковных Люберец в 2019 году выделят 250 миллионов рублей на строительство двух пристроек и школы, сообщил начальник финансового управления администрации муниципалитета Андрей Пак.

В среду совет депутатов Люберец принял проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Расходы бюджета сформировали с применением программы целевого принципа планирования бюджета на основании 24 муниципальных программ города.

«На реализацию программы «Образование» в 2019 году предусмотрены средства в размере 5 миллиардов 768 миллионов рублей. Из них 250 миллионов рублей выделили на строительство двух пристроек к образовательным учреждениям в Люберцах и поселении Красково, а также на строительство одной школы в Малаховке», – сказал Пак.

Он добавил, что остальные средства пойдут на обеспечение деятельности муниципальных и частных образовательных учреждений, ремонт, приобретение учебников и технических средств обучения, внедрение современных образовательных технологий. Кроме того, 5 миллионов рублей выделят на оснащение пунктов проведения экзаменов видеокамерами, рамками металлоискателей и скоростными принтерами.

Пак также отметил, что на реализацию программы «Культура» в 2019 году в Люберцах выделят 626 миллионов рублей. Их потратят на обеспечение деятельности учреждений культуры Люберец, проведение мероприятий, пополнение библиотечного фонда и ремонтные работы.

На оздоровление и летний отдых детей власти округа выделят 37 миллионов рублей. Кроме того, на реализацию программы «Спорт» потратят 361 миллион рублей. На эти средства будут содержать спортивные учреждения, обустроят спортивную площадку на улице Текстильщиков в поселении Октябрьский.