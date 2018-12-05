РИАМО - 5 дек. В связи с подготовкой и празднованием Нового года Тверская улица в центре Москвы станет пешеходной с 29 декабря по 3 января, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В ночь с 28 на 29 декабря Тверская улица будет перекрыта для подготовки проведения праздничных мероприятий», - сказал Бирюков на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Заммэра уточнил, что Тверская улица будет закрыта до середины дня 3 января из-за народных гуляний.

Главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балет на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

Главные события фестиваля пройдут в центре города — на Красной площади, площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новый Арбат и других.