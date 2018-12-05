РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. В парках подмосковных Люберец 15 декабря пройдет традиционная благотворительная акция «Добрый шкаф», жители горокруга смогут подарить свою одежду нуждающимся, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецких городских парков.

«Новый год стремительно приближается, а значит, пришло время добрых дел и волшебства! 15 декабря в Люберецких городских парках – Центральном и «Наташинские пруды» состоится долгожданная благотворительная акция «Добрый шкаф». Если ваши полки полны вещами, которые вам уже не нужны, то вы можете поделиться ими с людьми, которые в них нуждаются», – говорится в сообщении.

Декабрьская акция имеет новогоднюю направленность. Ее участники могут стать Дедушкой Морозом и Снегурочкой для многих детишек. Акция пройдет с 12:00 до 15:00.

Можно приносить одежду, обувь, товары первой необходимости (химические средства, ванночки, горшки, кроватки, новое белье), игрушки, книги, подарки на Новый год.

Акция «Добрый шкаф» проходит в городском округе с 2015 года.