РИАМО - 5 дек. В 52 населенных пунктах Серпуховского района Подмосковья станет светлее, их включили в областную программу «Светлый город», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Отсутствие уличного освещения – одна из самых острых проблем в сфере благоустройства Серпуховского района. По распоряжению главы муниципалитета Игоря Ермакова была проведена большая работа по включению всех семи поселений в областную программу «Светлый город».

«Был подготовлен большой пакет документов, проводились неоднократные встречи и совещания в министерстве энергетики, где мы аргументировано доказали необходимость включения в программу. В период 2019-2022 годов будут выполнены работы по прокладке линий освещения, установке новых светильников и замене старых на сумму 100 миллионов рублей», — сказал Ермаков.

Он добавил, что 90 % этой суммы будут выделены из областного бюджета. По программе «Светлый город» новые линии освещения и уличные светильники появятся в 52 населенных пунктах.

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте администрации Серпуховского района .

С начала 2018 года в Подмосковье построили и модернизировали 9,5 тысяч светильников наружного освещения в рамках программы «Светлый город». Лидерами по строительству и модернизации линий освещения являются Серпухов, Шаховская, Кашира, Подольск, Клин. При формировании адресных списков установки новых фонарей учитывались в первую очередь обращения жителей, в том числе поступившие через портал «Добродел».