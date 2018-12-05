РИАМО - 5 дек. Предельно допустимый возраст для автобусов «Мострансавто» малого класса установлен на уровне пяти лет, среднего и большого класса - семи лет, сообщил журналистам в среду главный инженер предприятия Сергей Филимонов.

Он отметил, что всего автопарк предприятия насчитывает 5,1 тысячи автобусов, на линию ежедневно выезжают около 4,5 тысяч автобусов. «Мострансавто» перевозит от 80% до 90% пассажиров в Московской области.

«Больше семи лет мы не можем эксплуатировать автобусы. Автобусы малого класса могут работать до пяти лет, среднего и большого - до семи лет. У приграничных к этому сроку автобусов пробег уже около 2-2,5 миллионов километров. Есть какие-то поломки, и они устраняются в текущем моменте», - сказал Филимонов.

Сотрудник пресс-службы «Мострансавто» пояснил РИАМО, что транспортные средства, которые достигли предельного возраста эксплуатации, снимаются с работы на линии. Такие автобусы затем либо реализуются, либо идут в утиль.

Собеседник агентства также добавил, что в рамках программы правительства Московской области с октября 2017 года по март 2018 года в филиалы «Мострансавто» поступили более 1,7 тысячи автобусов большого, среднего и малого класса.