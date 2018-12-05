РИАМО - 5 дек. Восьмиклассник коломенской гимназии №8 Данила Родин получил из рук губернатора Подмосковья Андрея Воробьева почетную грамоту и отличительный нагрудный знак «Доброволец Московской области», говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

На мероприятии, посвященном подведению итогов Года добровольца, губернатор вручил отличительные знаки «Доброволец Московской области» десяти представителям волонтерских ассоциаций, клубов и школ, экологических движений, поисково-спасательных отрядов и общественных организаций. В числе награжденных – коломенец, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» Данила Родин.

«Данила стал одним из инициаторов проекта по раздельному сбору мусора, который проходит каждую первую субботу месяца. Активную поддержку экологическому движению оказывают десятки волонтеров, а также молодежные центры», — сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Всего число волонтеров в Подмосковье с прошлого года выросло более чем в два раза и составляет около 31 тысячи человек.