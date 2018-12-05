РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. В подмосковных Люберцах до 8 декабря будет работать горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте управления социальной политики администрации муниципалитета.
«До 8 декабря для жителей городского округа Люберцы работает «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. В будни, с 10:00 до 17:00, вы можете задать все интересующие вопросы специалисту», – говорится в сообщении.
Обращаться можно по телефону: 8(495)554-81-77. Звонок анонимный и бесплатный.
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