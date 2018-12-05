РИАМО - 5 дек. Свыше 34 тысяч учеников одиннадцатых классов написали в Подмосковье итоговое сочинение, продолжительность тестирования составила 3 часа 55 минут, для участников с ограниченными возможностями здоровья давалось на 1,5 часа больше, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня свыше 34 тысяч учеников одиннадцатых классов написали итоговое сочинение на 272 образовательных площадках Подмосковья и в 46 пунктах сдачи на дому», – сказала Забралова.

По ее словам, продолжительность написания итогового сочинения составила 3 часа 55 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья время было увеличено на 1,5 часа. О теме итогового сочинения ребята узнали за 15 минут до его начала.

«Свыше 600 общественных наблюдателей следили за ходом проведения. Все пункты специально оборудовали, в том числе металлодетекторами и видеонаблюдением», – добавила Забралова.

Результаты сочинения будут известны 19 декабря.

Итогом сочинения является «зачет» или «незачет», к сдаче государственной итоговой аттестации допускаются только выпускники, получившие «зачет». Результаты сочинения также могут быть использованы при приеме на обучение в вузы. Повторно написать сочинение можно будет в дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая 2019 года.