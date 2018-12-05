РИАМО - 5 дек. Первые два мусороперерабатывающих комплекса уже работают в Подмосковье, они расположены в Серебряных Прудах и Зарайске, сообщил в среду советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

«Первые два комплекса (по переработке мусора – ред.) уже построены. В Серебряных Прудах действует современная система переработки на 130 тысяч тонн, там 50% отходов перерабатывается. Также уже построен объект в Зарайске» — сказал Коган в ходе международной конференции в Мособлдуме.

Коган напомнил, что в регионе предусмотрено строительство 12 мусороперерабатывающих комплексов.

«Завершается строительство (комплекса по переработке мусора – ред.) в Рошале, на 350 тысяч тонн мощности, планируем в конце года соответствующий объект запустить. В процессе строительства у нас (объекты – ред.) в Рузе, Кашире, Коломне, Сергиевом Посаде и Егорьевске», - добавил Коган.

В среду Московская областная дума в рамках празднования своего 25-летия проводит международную конференцию на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога». В конференции принимают участие представители парламентов 10 стран, а также 12 субъектов России.

В рамках конференции работают три секции – по культуре и образованию, экологии и волонтерству – на каждой выступают представители зарубежных и российских региональных парламентов, экспертное и научное сообщество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья построят 12 мусороперерабатывающих комплексов. На них используют современное экологическое оборудование, поэтому не будет запаха и другого воздействия на окружающую среду.