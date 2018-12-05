РИАМО - 5 дек. В «Аптекарском огороде» в столице собрали урожай с шоколадного дерева, плод весом 150 граммов вскроют, часть семян подарят ботаническим садам России, всего в коллекции «Аптекарского огорода» четыре шоколадных дерева, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Урожай с шоколадного дерева или какао собрали в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Спелый плод весом около 150 граммов будет вскрыт, часть семян подарят дружественным ботаническим садам России. Растение продолжает обильно цвести и плодоносить – следующий урожай созреет к лету 2019 года», – говорится в сообщении.

Гости сада могут увидеть какао в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире – викториями амазонскими. Всего в коллекции «Аптекарского огорода» четыре шоколадных дерева.

Кроме того, в той же оранжерее плодоносят папайя и гуава. А в ближайшее время в «Аптекарском огороде» расцветет самая черная орхидея в мире Фредкларкеара, добавляется в сообщении.

Плоды какао по форме похожи на лимон, вытянутую дыню или огурец, они крепятся непосредственно к стволу дерева, а не к ветвям. Внутри плода какао – от 20 до 60 какао-бобов, окруженных светлой мякотью.

«В благоприятных условиях какао плодоносит круглый год, начиная с пятилетнего возраста. Высота дерева – до 8 метров, родина – тропики Южной и Центральной Америки», – добавляется в сообщении.

Плоды какао используют для приготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада.