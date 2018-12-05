РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. В 2019 году в бюджет подмосковных Люберец могут поступить свыше 4,6 миллиарда рублей налогов, согласно утвержденному в среду проекту бюджета городского округа, сообщил начальник финансового управления администрации муниципалитета Андрей Пак.

«Основой доходной части бюджета городского округа Люберцы являются налоговые доходы, объем которых на 2019 год определен в размере 4 миллиардов 648 миллионов рублей. Это составляет 46,1 % от общего объема доходов», – сказал Пак.

По его словам, наиболее значимым доходом остается налог на доходы физических лиц. Объем поступлений по данному налогу на 2019 год определен в сумме 2 миллиарда 293 миллиона рублей.

«Поступления по земельному налогу прогнозируются в размере 984 миллионов рублей. В общей структуре доходов земельный налог составляет 9,8 %», – заключил Пак.