РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В среду днем на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске образовалась пробка длиной 3 километра, средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 5 километров в час, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 16:00 на автодороге А-107 в Подольске образовалась пробка длиной 3 километра. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость на данном участке 5 километров в час.

Помимо этого, движение затруднено и в центре Подольска на проспекте Ленина и на улице Большая Серпуховская. Также произошло ДТП на перекрестке улиц Юных Ленинцев и Авиаторов.