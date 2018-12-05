РИАМО - 5 дек. В подмосковной Шатуре завершилось строительство детского сада на 150 мест, на объекте провели все необходимые проверки, выдано заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Детский сад рассчитан на 150 мест. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Дошкольное учреждение, расположенное в 5-м микрорайоне городского округа Шатура, получило заключение о соответствии. Заказчик детского сада – администрация городского округа.

В трехэтажном здании площадью почти 4 тысячи квадратных метров созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

В дошкольном учреждении предусмотрено восемь групповых ячеек дневного пребывания детей в возрасте от одного до семи лет. В детском саду обустроены спальни и игровые комнаты, пищеблок, медпункт, физкультурный зал, административные и бытовые помещения. На прилегающей территории смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, спортивные площадки.