РИАМО - 5 дек. Департамент культурного наследия столицы добился сноса мансарды на Доме полярников на Никитском бульваре, постройка была незаконна и искажала исторический облик памятника, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Памятник расположен по адресу: Никитский бульвар, дом №9.

«Пресненский районный суд предоставил столичному департаменту культурного наследия право сноса мансардного этажа, признанного самовольной постройкой, и восстановления крыши. Теперь затраченная сумма будет взыскана с гражданки, нарушившей закон и построившей мансарду», - говорится в сообщении.

Как отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, легендарный Дом полярников был выстроен в духе итальянского Ренессанса в 1930-е годы по проекту архитектора Евгения Иохелеса. Здесь располагались 46 квартир, детский сад, домоуправление и квартира обслуживающего персонала, в подвале была котельная.

«Не так давно облик дома был искажен – одна из жительниц памятника без каких-либо согласований надстроила мансарду, тем самым, увеличив площадь своей квартиры. Нам пришлось обратиться в суд, чтобы мансарда была демонтирована. Сейчас все необходимые работы проведены, реставраторы вернули исторические габариты кровле и фасаду этого уникального здания», - сказал Емельянов.

По его словам, помимо архитектурных достоинств Дом полярников интересен с точки зрения мемориальной ценности. Здесь жили работники Главного управления Северного морского пути, выдающиеся исследователи Арктики, участники полярных экспедиций, Гражданской войны, Первой и Второй мировых войн.

Центральную часть фасада Дома полярников украшают граненые полуколонны и пилястры с коринфскими капителями, а между ними расположены охристо-красные стены лоджий. Галереи верхних этажей украшены коринфскими колоннами и геометрическим орнаментом стен. Все части здания увенчаны широким карнизом.

«В соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия на собственников квартир в таких домах накладываются дополнительные обременения. Они связаны с необходимостью обеспечить сохранность исторического облика здания. Поэтому любые работы должны быть согласованы с департаментом культурного наследия и с Мосжилинспекцией. В противном случае собственник предстанет перед судом и будет обязан вернуть объекту его исконный облик», - подчеркнул Емельянов.