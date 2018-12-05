РИАМО - 5 дек. Столичный приют для животных «Счастливый друг» просит всех неравнодушных людей приносить корма для животных, желающие могут пожертвовать крупу и собачьи консервы, также приюту необходимы стройматериалы для восстановления, сообщил РИАМО сотрудник приюта.

«Нам нужны стройматериалы, нужны крупы и собачьи консервы. Нам нужна помощь руками, потому что нужно сейчас животных переносить в другое место. Нам нужная любая помощь», - сказал собеседник агентства.

В среду утром в приюте для животных «Счастливый друг» в Москве на улице Нижние Мневники случился пожар. В результате происшествия погибли почти 40 питомцев.