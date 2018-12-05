РИАМО - 5 дек. В Московской области в 2018 году провели свыше 40 крупных физкультурно-спортивных мероприятий, в них приняли участие свыше 3,5 тысяч спортивных волонтеров, сообщила в среду заместитель начальника отдела физкультурно-массовой работы министерства физической культуры и спорта Подмосковья Ирина Ворона.

«В Московской области в 2018 году было проведено более 40 крупных физкультурно-массовых мероприятий. На этих мероприятиях было задействовано более 3,5 тысяч волонтеров. Еженедельно в муниципалитетах региона проходят различные спортивные мероприятия, на которых привлекаются также спортивные волонтеры», - сказала Ворона в ходе международной конференции в Мособлдуме.

По ее словам, в Московской области 10,5 тысяч крупных спортивных сооружений, на базе которых могут быть сформированы волонтерские корпуса.

«На данный момент в Коломенском городском округе уже запущен пилотный проект на базе конькобежного центра был создан центр для спортивных волонтеров», - добавила Ворона.

В свою очередь председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов заметил, что в Подмосковье планируют создать сайт, где будут собраны все волонтеры региона.

В среду Московская областная дума в рамках празднования своего 25-летия проводит международную конференцию на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога». В конференции принимают участие представители парламентов 10 стран – это Германия, Австрия, КНР, Финляндия, Сербия, Швеция, Италия, Азербайджан, Болгария, Белоруссия. Также приглашения на мероприятие были направлены в 12 субъектов страны.

В рамках конференции работают три секции – по культуре и образованию, экологии и волонтерству – на каждой выступят представители зарубежных и российских региональных парламентов, экспертное и научное сообщество.