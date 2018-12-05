РИАМО - 5 дек. ООО «РК Строй» оформило разрешение на строительство для объекта «СУ-155» по адресу: дублер Варшавского шоссе, Чертаново, корпус 2АБВ, это стало возможным благодаря завершению процедуры изменения вида разрешенного использования федерального земельного участка, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Четвертого декабря завершилась процедура изменения вида разрешенного использования федерального земельного участка, который в настоящее время позволяет возводить на нем жилые дома. Благодаря этому заявка на получение разрешения на строительство, поданная ООО «РК Строй», была удовлетворена. Разрешение не дает возможность приступить к реализации всех видов строительно-монтажных работ на объекте», - сказала заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

По ее словам, таким образом, это были два мероприятия, предшествующие последнему этапу «Дорожной карты» для данного объекта, - строительство дома.

В материале напоминается, что «СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала.

Первый из проблемных объектов «СУ-155» в Москве – в районе Фили-Давыдково введен в июле 2017 года. Дом по адресу: Нагатино-Садовники, микрорайон 1, корпус 29Б будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Строительно-монтажные работы на объекте: Новые Черемушки будут завершены в июле 2019 года.

По двум домам в Щербинке, где возобновление строительства признано невозможным, было принято решение о выплате компенсаций участникам строительства. К настоящему времени более 98% участников долевого строительства этих домов получили денежные средства.

Функции по дострою объектов, обеспечению контроля за его качеством и информированию участников строительства о выполнении застройщиками обязательств по передаче прав собственности на построенные квартиры возложены на структуру АКБ «Российский капитал» (АО) – ООО «РК Строй».