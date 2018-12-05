РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В микрорайоне Шепчинки подмосковного Подольска на улице Щеглова восстановили освещение по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение, в котором пожаловалась на неисправные фонари освещения в микрорайоне Шепчинки на улице Щеглова. Она отметила, что в ночное время на указанной улице не работает освещение.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено администрацией округа. По существу поставленного вопроса сообщаю, что освещение по данному адресу было восстановлено», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации горокруга Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.