РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. В галерее Славы совета ветеранов подмосковного Королева вручили паспорта школьникам, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Паспорта ребятам вручили руководитель городской администрации Юрий Копцик, его заместитель Жанна Прокофьева, заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Королев, подполковник Наталья Рыжова, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Лесняк.

«Я от всей души поздравляю вас с этим знаменательный днем, который станет одним из самых важных дней в вашей жизни. Примечательно, что паспорта вы получаете именно сегодня (5 декабря - ред.), в исторический день, когда была битва под Москвой, переломившая ход Великой Отечественной войны. Вы должны быть достойными ваших прадедов и гордо нести звание граждан Российской Федерации», – сказал Копцик.

Также на мероприятии ветеранам вручили медали «100 лет комсомолу». Родители и ученики выступили с ответным словом и поблагодарили ветеранов за мирное небо.