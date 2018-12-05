РИАМО - 5 дек. На станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии (БКЛ) завершено устройство ограждающих конструкций котлована, сейчас идет проходка тоннелей в направлении станции «Мичуринский проспект», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Завершено устройство ограждающих конструкций котлована станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии метрополитена. Сейчас строители производят выемку грунта из котлована, ведется проходка правого и левого перегонных тоннелей в направлении станции «Мичуринский проспект» БКЛ», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Станция «Проспект Вернадского» БКЛ – мелкого заложения, колонного типа. Располагается вдоль улицы Удальцова у пересечения с проспектом Вернадского. После открытия она станет пересадочной с действующей одноименной станцией Сокольнической линии метрополитена.

Протяженность юго-западного участка БКЛ от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» составляет 4,6 километра, его планируют открыть в 2020 году.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большое кольцо метрополитена позволит разгрузить не только радиальные линии метро, но также основные магистрали города, в том числе МКАД. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути», – отметил Бочкарев.