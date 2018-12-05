РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. В подмосковном Подольске в 2019 году начнут экологическую реабилитацию реки Пахры, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Экологическая реабилитация реки Пахры в границах горокруга Подольск включена в государственную программу Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы, утвержденная постановлением правительства региона от 25 октября 2016 года со сроком начала работ 2019 год.

«Для экологической реабилитации намечен участок реки Пахры от места впадения в нее реки Моча до плотины на реке в 450 метрах выше по течению от моста Курской железной дороги. Протяженность этого участка составляет около 11 километров», – сказал консультант отдела экологии и охраны здоровья граждан Антон Богданов.

Ранее программу экологической реабилитации Пахры планировали начать в 2017 году. Она займет около пяти лет, будут очищены притоки. После реабилитации в реке можно будет купаться, по ней смогут ходить небольшие водные суда, а жители смогут не только отдыхать на ее берегах, но и купаться.