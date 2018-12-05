РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. В гимназии подмосковных Люберец в среду провели общеукрепляющую зарядку с элементами тайского бокса для школьников, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения организации Сергей Агаджанян.

«Пятого декабря в гимназии №16 «Интерес» городского округа Люберцы прошла общеукрепляющая зарядка на все группы мышц с элементами тайского бокса от председателя общественного движения «Русский характер» и лидера «РосМолСпорт МО» Анастасии Блиновой», – сказал Агаджанян.

По его словам, в самом начале занятия Блинова провела разминку, направленную на разогрев мышц. После чего ребята повторяли за тренером упражнения на все группы мышц, а также махи руками и ногами в стойке.

Он добавил, что зарядку завершили упражнениями на растяжку. Также в рамках спортивной программы учащимся показали экстремальное силовое шоу «Русский характер» от Агаджаняна и Сергея Чуприны, во время которого атлеты ломали различные предметы, показывая свою силу.