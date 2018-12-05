РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в тематической викторине ко Дню Конституции, интеллектуальную игру проводит МВД России, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«В 2018 году основному закону государства исполняется 25 лет. В преддверии государственного праздника на официальном сайте МВД России подготовлена и размещена тематическая викторина. В ней могут принять участие жители Люберец», – говорится в сообщении.

Викторина представляет из себя вопросы в формате интеллектуальной игры. Посетители ведомственных интернет-ресурсов смогут проверить и закрепить теоретические знания основного закона страны, а также этапов его зарождения.