РИАМО – 5 дек. В администрации городского округа Ликино-Дулево 12 декабря пройдет общероссийский день приема граждан, на вопросы заявителей ответят глава муниципалитета и его первый заместитель, сообщается на сайте городского округа Ликино-Дулево.

«В соответствии с поручением президента РФ, 12 декабря с 12:00 до 20:00 в администрации городского округа Ликино-Дулево по адресу: улица Ленина, дом №15/1 (4-й этаж) будет проводиться общероссийский день приема граждан. На вопросы заявителей ответят глава муниципалитета Евгений Рунов и его первый заместитель Ольга Покрыщенко», – говорится в сообщении.

Личный прием граждан будет проводиться в порядке живой очереди при предъявлении паспорта. Администрация городского округа также обеспечит обращение жителей в режиме видеоконференцсвязи, видео- и аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.