РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. В подмосковных Люберцах в написании итогового сочинения приняли участие свыше 1,3 тысячи школьников, сообщила в своем Instagram-аккаунте начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

«В итоговом сочинении 5 декабря участвуют 1312 обучающихся образовательных организаций. Для проведения сочинения открыты 10 пунктов, оборудованные металлодетекторами, средствами подавления мобильной связи и видеонаблюдением. За порядком проведения наблюдает 31 общественный наблюдатель», – написала Бунтина.

Продолжительность итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения увеличивается на 1,5 часа.