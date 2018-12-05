РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 дек. Сотрудники полиции подмосковной Балашихи разыскивают 36-летнюю Татьяну Цареву, которая вышла из салона красоты 1 декабря и до сих пор не вернулась домой, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Отдел полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» разыскивает Татьяну Цареву 1982 года рождения. 1 декабря 2018 года она вышла из салона красоты «Рупперт», расположенного в микрорайоне Железнодорожный на улице Проспект Героев, дом 5 и до настоящего времени домой не вернулась», – говорится в сообщении.

Приметы: на вид 30-33 года; рост 170 сантиметров; среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы черные, прямые, длинные ниже плеч, собирает в пучок, размер обуви 38. Особые приметы: татуировка в виде орнаментной линии по кругу на правой ноге, чуть выше щиколотки.

Женщина была одета в темно-синий удлиненный пуховик с капюшоном, черные трикотажные широкие спортивные штаны, светло-серые матерчатые кроссовки с зелеными вставками Nike, черную вязаную шапку. С собой у нее была дамская сумка под замшу, двухцветная (половина черная, половина темно-рыжая) и документы на свое имя.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, сообщить по телефонам: 8(495)527-54-86 (отдел уголовного розыска); 8(495)527-72-11 (дежурная часть).