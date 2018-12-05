РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 дек. В среду Щелковский суд Московской области перенес рассмотрение дела судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП мальчика в Балашихе, очередное заседание проведут 6 декабря, сообщила «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы учреждения Ольга Терехова.

В среду состоялись очередные слушания в Щелковском городском суде по уголовному делу в отношении судмедэксперта Клейменова.

«В ходе заседания судьей были допрошены еще четыре свидетеля, трое со стороны обвинения, один – со стороны защиты. Однако из-за неявки других вызываемых свидетелей, суд перенес дальнейшие слушания 6 декабря на 10:00», – сказала Терехова.

Она уточнила, что в ходе заседания 6 декабря будут допрошены дополнительные свидетели.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний ребенок. Клейменову поручили провести экспертизу тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7 %, выявленных при ее судебно-химическом исследовании. Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).