РИАМО - 5 дек. Российская компания «Яндекс» официально презентовала свой смартфон «Яндекс.Телефон», это единственный в мире гаджет, где функция «Алиса» может существовать сама по себе без специального приложения, сообщает в среду ТАСС.

«Отличительной особенностью гаджета стал встроенный голосовой помощник «Алиса» - кнопка вызова голосового помощника доступна в левом нижнем углу. «Яндекс.Телефон» - это первый в мире смартфон, в котором «Алиса» живет в устройстве, а не в отдельном приложении, поэтому ей доступно намного больше возможностей. Ее можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, из игры, из любого приложения», - сказал вице-президент по экосистемным продуктам «Яндекса» Федор Ежов.

По его словам, голосовой помощник ответит даже в том случае, если смартфон просто лежит рядом.

При этом, как отмечается в материале, операционная система «Яндекс.Телефона» - Android, разработанный корпорацией Google.

Цена такого телефона составит 17990 рублей. В продажу смартфон поступит с 6 декабря в магазине «Яндекса», а с 7 числа - будет доступен в салонах «Билайн», «М.Видео», а также «Эльдорадо» и в маркетплейсе «Беру».

В компании не уточнили объем первой партии, но не ожидают дефицита телефонов.

«Устройство с диагональю 5,65 дюйма получило восьмиядерный процессор Snapdragon 630. Смартфон оснащен двумя основными камерами (разрешением 16 Мп и 5 Мп) и одной фронтальной (5 Мп). Устройство также имеет на задней панели датчик отпечатка пальцев, а также слоты для двух сим-карт. Мощность аккумулятора «Яндекс.Телефона» составляет 3050 миллиампер-часов, что позволит ему работать до 24 дней в режиме ожидания, до 10 часов при работе в интернете через Wi-Fi и до 90 часов музыки», - добавляется в материале.

Компания «Яндекс» получила разрешение на выпуск «Яндекс.Телефона» в РФ в июле.