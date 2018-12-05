РИАМО - 5 дек. В одном из столичных парфюмерных магазинов появились специальные корзинки для покупателей, которые избегают общения с продавцами-консультантами, на это обратила внимание пользовательница развлекательного портала Pikabu с ником BeatrisaRaven.

Девушка выложила фото, на котором запечатлела стенд в косметическом магазине с двумя видами корзинок: синими для тех, кому нужен совет консультанта, и золотыми корзинками «Я выберу сама» для тех, кому не нужна посторонняя помощь. Автор добавила, что теперь все социофобы - любители парфюма могут возрадоваться.

«В одной известной парфюмерной сети. Наконец-то можно спокойно ходить и выбирать, не отбиваясь от консультантов каждые две минуты», - подписала BeatrisaRaven свой снимок.

В комментариях к посту пользователи раскритиковали магазин за орфографическую ошибку в слове «помочь», а также предложили завести невидимые корзины для «мужиков», которым нужен только шампунь.

Кроме того, пользователи портала предсказали, что в реальности золотые корзинки для социофобов всегда будут разобраны, а синие останутся лежать кучей. Также у комментаторов возник вопрос, что будут делать консультанты, если покупатель не возьмет корзинку вообще.