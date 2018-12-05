РИАМО - 5 дек. В начале следующей недели в Подмосковье и Москве ожидается очередное небольшое потепление, температура воздуха днем будет около нуля градусов, сообщил РИАМО в среду ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Еще 1 декабря у нас было почти минус 20, в прошедшие дни было около минус 7 - минус 10, а сегодня уже плюс 1. Дальше тепло уходит, опять на норму выходим. Днем в четверг уже будет отрицательная температура. С понедельника уже очередная волна потепления - будет околонулевая температура», - сказал Цыганков.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, 6 декабря днем в Московском регионе ожидается от минус 3 до минус 1 градуса. Днем 7 декабря будет минус 4 - минус 2. В дневные часы 8 декабря ожидается понижение температуры до минус 5 градусов, а 9 декабря - до минус 7 градусов. В ночные часы температура воздуха в выходные может опуститься до 12 градусов мороза.

Ранее синоптики сообщали, что из-за потепления в среду в Москве ожидаются ледяные дожди, они наиболее вероятны в вечерний час пик.

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